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Валентина Шевченко: «Я все еще лучшая. Я докажу это в реванше с Грассо»

Валентина Шевченко заявила, что усердно готовится к реваншу с Грассо
Давид Хачатрян
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Экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-4) заявила, что усердно готовится к реваншу с чемпионкой дивизиона Алексой Грассо (16-3).

«Я готовлюсь к реваншу и знаю, что мне нужно делать, — приводит слова Шевченко Bloody Elbow. — Да, я просто готовлюсь. Я перенастроилась и заново все изучаю. Я в боевых искусствах так долго, около 30 лет. Я все еще здесь. Я все еще утверждаю, что я лучшая. У меня будет шанс заявить об этом снова, когда я буду драться с Алексой.

По мне, так она отличный боец, но она ждет своего шанса. Во время боя [она] мало что делает, бережет энергию и ждет шанса. Но что будет, если она его не дождется? Она проиграет. Я знаю, что она будет выжидать. Вопрос в том, сделаю ли я ошибку и дам ей шанс.

Ты можешь выигрывать три раунда и допустить одну глупую ошибку. Но это часть игры. Поздравляю Алексу, и я знаю, что я сильнее, и если бы не этот крученый удар, был бы совсем другой результат. Определенно, [я хочу] немедленного реванша. Я знаю, что я выигрывала бой».

Шевченко проиграла Грассо сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
UFC
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