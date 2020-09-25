Адесанья и Пауло Коста повздорили во время дуэли взглядов

Чемпион среднего веса UFC Исраэль Адесанья и претендент Пауло Коста провели финальную дуэль взглядов в преддверии их поединка, который возглавит турнир UFC 253, сообщает MMA Junkie

После того, как оба бойца успешно сделали вес, Адесанья (19-0 MMA, 8-0 UFC) и Коста (13-0 MMA, 5-0 UFC) вышли на сцену. Бразилец был опоясан черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, которым он решил похвастаться перед экс-кикбоксером Адесаньей, после чего достал из кармана белый пояс и попытался его отдать чемпиону. Адесанья же не пришел в восторг от этой идеи, швырнув пояс обратно.