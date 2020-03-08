ACA накажет зачинщиков потасовки на турнире в Черкесске

Зачинщики потасовки в Черкесске на турнире ACA Young Eagles 12 будут наказаны, сообщил президент лиги Руслан Хамзаев. Инцидент произошел 7 марта. Джаддал Алибеков победил удушающим приемом Алима Гугова. После объявления решения в клетку ворвались представители команды Гугова и атаковали рефери — Ашота Ашугяна.

— На турнире ACA Young Eagles 12 в Черкесске после вынесения решения по бою Джаддала Алибекова против Алима Гугова секунданты Гугова спровоцировали массовый беспорядок, выскочив в клетку после вынесения решения по бою, — приводит пресс-служба АСА слова Хамзаева. — В ближайшее время состоится заседание Дисциплинарного комитета при Атлетической комиссии лиги ACA, на котором будет дана оценка действиям лиц, спровоцировавших беспорядок, и вынесено решение по наказанию для зачинщиков потасовки на ACA Young Eagles 12. Однозначно решение будет суровым и будет касаться и бойца, и его команды.

— Однозначно, все действия рефери в данном поединке были обусловлены Едиными Правилами (Unifight Rules), — отметил глава ACA Young Eagles. — Но даже если в ходе боев возникают спорные моменты и бойцы или их представители не согласны с действиями рефери или судейским решением, никто не имеет никакого права устраивать самосуды. Если бойцы организации или члены их команды хотят заниматься самосудом — пусть ищут счастье в уличных боях или в потасовках у пивных! Им не место в профессиональных ММА.