Абубакар Нурмагомедов: «Я далеко не гангстер»

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал «СЭ», что раньше хотел провести поединок со скандально известным американцем Майком Перри, но теперь охладел к этой идее.

— Есть ли боец в UFC, с которым особенно хотелось бы встретиться?

— Сейчас уже особо нет. А раньше хотел встретиться с Майком Перри. Он выиграл пару боев хороших, я думал: «Вот с ним бы я подрался». Тогда он был на хайпе. А теперь он проиграл пару боев, и у меня уже нет желания с ним драться. Ну посмотрим, видно будет. Я бы хотел сейчас выиграть, а чтобы потом мне в соперники снова дали Родригеса — дай бог, пусть он тоже выиграет.

— Значит, когда-то хотели устроить противостояние дагестанского гангстера с американским.

— Я не гангстер, я далеко не гангстер. Это они так говорят про меня в Америке — в АКА, но я не гангстер.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 16 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА (1-1 в UFC). Он является троюродным братом Хабиба Нурмагомедова.