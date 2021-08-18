Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Абубакар Нурмагомедов — о конфликте с Чимаевым: «Ситуация уже урегулирована, все нормально»

17:04
Абубакар Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Абубакар Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал, в каких сейчас отношениях находиться с Хамзатом Чимаевым.

Ранее между бойцами произошла словесная перепалка по поводу высказывания Чимаева, что он может порвать Хабиба, если потребуется.

«Если бы мы встретились, то поздоровались, — сказал Нурмагомедов в интервью «СЭ». — Я не думаю, что что-то бы произошло, поскольку он наш сосед и у нас много общих знакомых. У нас произошел бы хороший разговор. Не должно быть такого, чтобы мы показывали плохой пример подрастающему поколению, которые бы брали с нас пример, а потом в интернете кусали друг друга. Хамзат ответил на эмоциях человеку во время трансляции. Ситуация уже урегулирована, все нормально».

В марте 31-летний Нурмагомедов одержал победу над Джаредом Гуденом на турнире UFC 260.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Карин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Спустя 20 лет задержаны насильники, убившие девушку в Москве
Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны
Какие чувства испытывают мужчины и женщины во время поцелуя?
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд