Российский боец UFC Абубакар Нурмагомедов рассказал, в каких сейчас отношениях находиться с Хамзатом Чимаевым.

Ранее между бойцами произошла словесная перепалка по поводу высказывания Чимаева, что он может порвать Хабиба, если потребуется.

«Если бы мы встретились, то поздоровались, — сказал Нурмагомедов в интервью «СЭ». — Я не думаю, что что-то бы произошло, поскольку он наш сосед и у нас много общих знакомых. У нас произошел бы хороший разговор. Не должно быть такого, чтобы мы показывали плохой пример подрастающему поколению, которые бы брали с нас пример, а потом в интернете кусали друг друга. Хамзат ответил на эмоциях человеку во время трансляции. Ситуация уже урегулирована, все нормально».

В марте 31-летний Нурмагомедов одержал победу над Джаредом Гуденом на турнире UFC 260.