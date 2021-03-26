Абубакару Нурмагомедову было жалко Конора, когда он проиграл Порье

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар поделился эмоциями от поражения Конора Макгрегора Дастину Порье. В январе 2021 года американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

Я не смотрел этот бой в прямом эфире, посмотрел отрезки в записи, как Дастин Порье ему КО сделал. Честно говоря, жалко его стало, думал, что он переиграет Порье в стойке, не даст ему углы резать как обычно. Но тот приготовил свой геймплан с лоукиками, нанес ему огромный урон ногам и потом уже закончил. Дастин молодец, хорошую работу сделал. Когда Конор проиграл, не было злорадства: «О, вот, Конор проиграл!».

Просто было интересно посмотреть на них, кто что приготовил. Конор хотел выиграть по старой привычке, но Дастин ему приготовил сюрприз — шахматы, такая тема. Не знаю... я никак не отреагировал на этот бой, мне это уже было неинтересно, потому что я знал, что Хабиб стопроцентно не вернется, кто там будет, какую бы ему гору золота ни предложили.

Закрывая историю с Конором, честно сказать, у меня к нему негативное отношение. Когда человек переходит на личное, это несерьезно. За это надо отвечать еще, когда ты на семью переходишь. Настоящие мужчины такие вещи не делают. Если у тебя бой с ним, пообщайся, разговаривай с ним только, зачем туда куда-то заходить, куда тебе не надо. Вы там пообщайтесь, а потом в клетке еще пообщайтесь. А говорить, как он... Это не по-мужски. У меня негативное к нему отношение", — сказал Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспресс».

27 марта Нурмагомедов подерется с Джаредом Гуденом на UFC 260.