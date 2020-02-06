Абдулманап Нурмагомедов: «Фергюсон никогда не был опасен для Хабиба»

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — высказался насчет возможностей американца в октагоне.

— Тони скоро будет 36 лет. Как считаете, в 2015 году он был более опасным?

— Тони для Хабиба не был опасен никогда. Просто он хороший боец. В первом раунде у Хабиба были и более опасные соперники. Я это говорил и сейчас говорю. Фергюсон — боец, от которого можно ждать опасности в течение 25 минут. Он выносливый, он опытный, он идет на серии побед, он уверен в себе. Но все-таки думаю, что Хабиб классом выше.

Бой между Хабибом и Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249. На счету 31-летнего Нурмагомедова — 28 побед, 0 поражений. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед, 3 поражения. (Илья Андреев)