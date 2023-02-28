Пэдди Пимблетт пропустит 6 месяцев из-за операции

28-летний британский боец Пэдди Пимблетт (20-3) перенесет операцию на лодыжке 7 марта и не будет выступать как минимум полгода, сообщает журналист Майк Бон в Twitter.

При этом Пимблетт заявил, что хочет провести реванш с Джаредом Гордоном (19-6), так как пересмотрел поединок и убедился, что это был близкий бой.

Пимблетт в прошлом бою победил Гордона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.