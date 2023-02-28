Волкановски и Хукер отказались писать заявление на Махачева по обвинению в допинге

Австралийский боец ММА Александр Волкановски и новозеландец Дэн Хукер не стали писать заявления в Атлетическую комиссию Австралии (AIS) в отношении россиянина Ислама Махачева.

«Волкановски и Хукер не подавали никаких заявлений в отношении Махачева. Факта обвинения недостаточно, оно должно быть зафиксировано в заявлении», — приводит ТАСС слова представителя AIS.

Ранее Волкановски и Хукер обвинили россиянина в мошенничестве. По их словам, Махачев использовал капельницы для восстановления перед UFC 284, что является запрещенным методом.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски в Австралии единогласным решением судей.