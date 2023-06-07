23 июня в Москве состоится турнир TOP DOG 21

23 июня в Vegas City Hall состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 21, в главном бою которого чемпион организации в среднем весе Наим «Самурай» Давудов проведет 5-раундовый поединок против Сержа Bavarian Sniper Мичела из Германии.

Со-главным событием вечера станет чемпионский бой в легчайшей весовой категории между Чингис «Ханом» Салбырыном и Николаем Тереховым.

Третьим по важности поединком станет противостояние между Игорем «Имелей» Ионовым и Суламбеком «Алым зверем» Шахгериевым. Также в мэйн-карде турнира состоится бой Денис «Ураган» Дула — Наби «Ганнибал» Гаджиев.