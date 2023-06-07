Спарринг-партнер Нганну: «Фрэнсис заработает в PFL 20 млн долларов»

Спарринг-партнер Фрэнсиса Нганну и боец ACA Тони Джонсон рассказал, на каких условиях бывший чемпион UFC подписался в PFL.

— Возможно ли, что Нганну когда-нибудь вернется в UFC?

— Нет — сказал Джонсон «СЭ». — Слушай, в UFC ему предложили 8 млн долларов за не знаю, сколько боев. Но Фрэнсис сделает за два боя 20 миллионов плюс спонсоры. Так что у него нет причин возвращаться в UFC.

Фрэнсис Нганну заключил соглашение с промоушеном PFL. Планируется, что Нганну проведет бой по правилам бокса в 2023 году и поединок по ММА в 2024-м. Также Нганну возглавит отдел PFL Africa, а промоушен будет проводить турниры в странах этого континента.

