22-летняя девушка-боец UFC Барбер заявила о своей девственности

22-летний боец наилегчайшего веса UFC Мэйси Барбер (8-1) рассказала, что еще не вступала в половые отношения. В ходе интервью на ютуб-подкасте «James Lynch» журналист спросил у девушки ее мнение о сексе перед боем, на что та ответила, что остается девственницей.

«У меня нет парня. Никогда не было. Поэтому никогда не проверяла эту теорию (о пользе или вреде секса перед боем), ничего не знаю... У меня не было партнера, не было парня, я всегда была одна.

Вот, наверное, это то, что я должна заявить людям — я никогда не была в отношениях, у меня никогда не было парня. Мне все это только предстоит проверить», — сказала Барбер.

Мэйси Барбер — один из трех бойцов в истории женской UFC, у кого есть три победы подряд нокаутами в промоушене (другие двое — Аманда Нуньес и Крис Сайборг). В январе этого года Барбер потерпела первое поражение в профи, уступив единогласным решением Роксан Модаффери.