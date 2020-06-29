«100 тысяч долларов, которые быстро разлетаются». Экс-боец UFC — о гонорарах за бой
29 июня 2020, 14:16
Американский боец Грей Мэйнард, выступавший в UFC в легкой весовой категории, рассказал о гонорарах спортсменов.
— 100 тысяч долларов за бой. 10 процентов уходит на зарплату менеджеру, 15 — тренерам, от 5 до 10 — затраты на проведение тренировочного лагеря, 20 — налоги, даже со списаниями (сумма может быть и больше), 5-10 — отложить себе на пенсию, 5-10% — на инвестиции, не говоря уже о деньгах, которые вкладываются в другой источник стабильного дохода и фонд безопасности.
После этого остается только на жизнь. 100 тысяч разлетаются быстро, — написал Мэйнард в Twitter.
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