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UFC 254 Хабиб — Гэтжи: трансляция основного карда турнира начнется в 21.00

11:00
Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба. Фото Twitter
Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба. Фото Twitter
Турнир UFC 254 пройдет в субботу, 24 октября, на Бойцовском острове в ОАЭ.

Основной кард стартует в 21.00 24 октября по московскому времени. В списке — шесть боев.

Первым поединком основного карда значится реванш Магомед Анкалаев (Россия) — Ион Куцелаба (Молдавия) в полутяжелом весе (до 93,0 кг).

Далее идут бои Лорен Мерфи (США) — Лилия Шакирова (Узбекистан) у женщин в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) и Фил Хоус (США) — Якоб Малкун (Австралия) в среднем весе (до 83,9 кг).

Также в основном карде UFC 254 — поединок Александр Волков (Россия) — Уолт Харрис (США) в тяжелом весе (до 120,2 кг).

Со-главное событие турнира — бой Роберт Уиттакер (Австралия) — Джаред Каннонье (США) в среднем весе (до 83,9 кг).

Вечер возглавит поединок за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) между непобедимым обладателем титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым и претендентом, временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи (Гейджи).

Ранние прелимы стартуют в 18.00 (мск), предварительный кард — в 19.00.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира. Бой Хабиб — Гэтжи и другие поединки основного карда турнира в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.30 (мск).

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