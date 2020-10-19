«Думал, что он кусок дерьма». Гэтжи вспомнил скандальное видео с участием Хабиба

Американский боец Джастин Гэтжи (22-2) в интервью МИЦ «Известия» рассказал об отношении к Хабибу Нурмагомедову (28-0), как к человеку. Бой между ними возглавит турнир UFC 254, который пройдет в Абу-Даби 24 октября. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе.

«Каждый раз, когда я общался с Хабибом, он казался хорошим человеком, — сказал Гэтжи. — Но когда я увидел видео, где он заставил бездомного отжиматься, а потом дал ему деньги, я подумал, что он кусок дерьма. Я понимаю, почему он так сделал, но я ни при каких обстоятельствах так бы не поступил. Если ты хочешь помочь — помоги. Не нужно заставлять их работать на тебя, если ты пытаешься им помочь».

«В остальном я считаю, что Хабиб крутой чувак. Я встречал его несколько раз, он дерзкий, но это хорошо для него. Думаю, нам всем нужно быть такими самоуверенными», — отметил американский боец.

Летом 2018 года Хабиб выложил в Instagram видео, где его брат Абубакар дает деньги бездомным в США за то, что они отжимаются. За кадром был слышен громкий смех и слова «К спорту приобщай его!»

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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