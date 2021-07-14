«Если они проведут 100 боев, то Дастин побьет его 100 раз». Хабиб разбирает провал Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов дал большое интервью ESPN. В этом тексте — его цитаты о бое Дастина Порье и Конора Макгрегора, который состоялся на турнире UFC 264.

Порье уверенно забрал первый раунд, а на второй Конор не вышел, так как сломал ногу в концовке пятиминутки.

О прогрессе Порье

— Порье в очередной раз доказал, что находится на другом уровне, чем Конор. На другом уровне в плане голода, фокусировки на боях... Этому спорту безразлично то, кто ты есть. Здесь все сводится к тяжелому труду. Ты должен тренироваться всегда, а не только когда у тебя тренировочный лагерь и когда у тебя назначен бой в UFC. Нет. Так не работает. В этом спорте куча голодных львов.

В ментальном плане Порье стал намного лучше. И он не старый. Если вы посмотрите на Тони Фергюсона и Рафаэля Дос Аньоса — эти ребята уже в возрасте для этого дивизиона. Дастину 32 года, и он только растет. Он прибавил после того, как проиграл мне. Сейчас он на пике.

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О трештоке Конора

— Как говорил Порье, это была пустая болтовня. Это был фальшивый Конор, я так считаю. Несколько месяцев назад он был якобы добрым, а тут стал якобы злым. Со стороны это выглядит фальшиво. По этой причине его трешток против Порье не сработал. По моему мнению, это стало его главной ошибкой, потому что он [Конор] впустую истратил всю свою энергию. Он исчерпал энергию, стараясь залезть под его кожу. Почему ты сфокусирован на нем, а не на себе? Тренируйся всегда, а не только тогда, когда тебе назначили бой.

Я своим ребятам говорил, что не надо тренироваться только тогда, когда UFC дают вам бои. Двух-трех месяцев мало для того, чтобы стать лучше. За это время ты набираешь определенную физическую форму. Вот и все. После боя ты можешь позволить себе неделю отдыха, но дальше ты должен вернуться в зал и оттачивать свое мастерство. А когда UFC назначает тебе бой, ты должен сфокусироваться на нем, добиться нужной формы.

Много звездных бойцов поступают так: когда у них появляются деньги, слава, постоянные путешествия, пояс чемпиона — они начинают думать, что двух-трех месяцев тренировочного лагеря достаточно. Но нет. Так не работает.

О словах Конора в свой адрес («Хабиб убежал поджав хвост, как крыса»)

— Моя реакция на его слова заключается в том, что это лишь его мнение. Вот и все. Что насчет мнений остальных миллионов людей? Что нам с ними делать? Люди понимают, кто есть кто. Я был чемпионом UFC, защитил пояс три раза, никогда не проигрывал. Что я сделал с Конором, Джастином и Дастином? Они все убийцы. Эти ребята находились на пике своих возможностей, когда я дрался с ними. Пик Конора прошел три года назад. С момента нападения на автобус в апреле в Бруклине и до самого боя прошло шесть месяцев. Он полгода усердно готовился к бойцу, который всю жизнь тренируется, борется с медведями, который никогда не перестанет прессинговать в бою. Все эти шесть месяцев он усердно пахал.

А когда я дрался с Порье, тот был временным чемпионом. Он был лучшим. Такая же ситуация и с Джастином Гэтжи. Я думаю, никто не сомневается в моей карьере. Я провел 13 боев в UFC против лучших бойцов. Так что слова Конора меня не волнуют. Пусть народ рассудит.

О вечном соперничестве с Конором

— В мире много и так много ненависти. Не хочу, чтобы от меня исходила плохая энергия. Что суждено, то и случится. Не хочу говорить людям: «Если я увижу того или этого парня, с ним что-то случится». Такое потом никогда не случается. Мы не знаем, какая ситуация подвернется. Может быть, мы будем одни, а может, окажется, что вокруг нас будет 200 камер, куча охранников. Ты никогда об этом не знаешь. Мне такое не по душе.

Слава и деньги показывают, кто ты есть на самом деле. Мы все время слышим, что деньги и слава меняют людей. Нет, когда приходят деньги и слава, эти две вещи показывают, кто ты есть. И что сделал [Макгрегор]? Он ударил старика (в баре в 2019 году. — Прим. «СЭ»). Вы, ребята, можете посмотреть все, что он делал, и понять, что Дастин правильно про него сказал: «Этот парень — мешок дерьма».

Я видел много твитов, в которых пытались его поддержать. Но как можно поддерживать этого парня? Когда дети, молодое поколение смотрят на него, смотрят этот вид спорта? Если ты хочешь продвигать свой бой, то продвигай, но не трогай отца, жену и не обещай убить человека.

Если ММА-сообщество будет поддерживать этих плохих людей, этот вид спорта пойдет по плохому пути. Это ММА, и тут прежде всего нужно уважать друг друга. Понимаете? Ладно, я понимаю, что нужно использовать трешток для того, чтобы продвигать бой, но это не означает, что ты должен трогать семью, отца, жену, религию. Так не продвигают бои. На эти темы говорить опасно.

Каким получился бы бой, если бы Конор не сломал ногу и вышел на второй раунд? Картина бы не поменялась. А что должно было случиться? Первый раунд остался за Порье. Судьи дали 10-8 в его пользу. Он избил Макгрегора в первом раунде. Если они проведут 100 боев, то Дастин побьет его 100 раз. Это мое мнение.

О дальнейшей судьбе Макгрегора в ММА

— Если говорить о Коноре, то в последние несколько лет он уже не так голоден. Теперь, учитывая, что он сломал ногу, не думаю, что он вернется на вершину. Никогда спортсмен не бывает дважды на пике своих возможностей. После пика наступает спад. Все зависит от того, с кем ты дерешься, когда ты на спаде. Если ты дерешься, например, с Ковбоем Серроне, то ты будешь выглядеть хорошо, как лев. А если решишь выйти против топового бойца, как Порье, то все станет на свои места. Тогда ты покажешь свой настоящий уровень. Ладно, дерись с такими, как Серроне, зарабатывай деньги и будь львом. Но если ты собираешься биться с такими бойцами, как Бенеил Дариуш, Ислам Махачев, Чарльз Оливейра, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, то эти ребята покажут твой настоящий уровень. Эти ребята — львы. Вы сами видели, что произошло с Конором.