Бывший чемпион в среднем весе UFC Жорж Сен-Пьер считает, что экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору удастся нокаутировать Дастина Порье в предстоящем третьем поединке.

«Я считаю, что МакГрегор очень хорош в реваншах. Поэтому думаю, что на этот раз он одержит победу. Мое мнение: Конор остановит Порье во втором раунде, и думаю, это будет нокаут», — сказал Сен-Пьер в интервью для Tristar Gym.

32-летний Порье проведет третий поединок против 32-летнего Макгрегора 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.