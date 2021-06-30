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Жорж Сен-Пьер дал прогноз на третий бой Макгрегор — Порье

13:22
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Бывший чемпион в среднем весе UFC Жорж Сен-Пьер считает, что экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору удастся нокаутировать Дастина Порье в предстоящем третьем поединке.

«Я считаю, что МакГрегор очень хорош в реваншах. Поэтому думаю, что на этот раз он одержит победу. Мое мнение: Конор остановит Порье во втором раунде, и думаю, это будет нокаут», — сказал Сен-Пьер в интервью для Tristar Gym.

32-летний Порье проведет третий поединок против 32-летнего Макгрегора 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=4AWmXns9b_I

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