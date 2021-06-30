Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра уверен, что смог бы нокаутировать обоих бойцов из пары Конора Макгрегора против Дастина Порье, которые подерутся 10 июля подерутся за статус претендента на титул.

«Я никогда не выбирал соперников и всегда был готов драться с любым. Конор и Дастин — два больших имени в нашем спорте. Все знают, что бой с Макгрегором принесет много денег, а за поединок с Порье заработаешь не так много. Но они оба — отличные соперники. Я буду готов. Я верю в свои навыки джиу-джитсу против любого из них. Но что-то подсказывает мне, что если бы я дрался с ними, то нокаутировал бы их обоих. Я чувствую себя отлично», — цитирует Оливейру Mirror.

16 мая Оливейра завоевал чемпионский титул на турнире UFC 262, нокаутировав во втором раунде Майкла Чендлера.

32-летний Порье проведет третий поединок против 32-летнего Макгрегора 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.