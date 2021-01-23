Боец UFC Оттман Азайтар исключен из промоушена и не выступит на турнире UFC 257 в Абу-Даби, информирует MMA Fighting.

Причиной стало нарушение протокола по охране здоровья и безопасности — он пытался помочь другому человеку обойти карантинные меры, чтобы попасть в зону безопасности UFC.

«Он и его команда срезали свои браслеты, отдали их кому-то. Я даже не знаю, как они это сделали, — отметил глава UFC Дана Уайт. - Этот парень приклеил их скотчем и пришел сюда с сумкой. Он смог пройти через четыре балкона, вошел в его комнату, бросил сумку, переоделся и ушел.

Охрана пыталась его остановить, но он не остановился. Азайтар больше не боец UFC и не будет драться сегодня".

Азайтар должен был драться с американцем Мэттом Фреволой. Теперь Фривола встретится с Арманом Царукяном.

Добавим, что Айзатар не проигрывал в ММА ни разу — на его счету 13 побед.