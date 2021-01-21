Тренер Хабиба рассказал о строгости Абдулманапа Нурмагомедова: «Грыз и рвал Умара минут 20»

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — в интервью «СЭ» рассказал о строгости и требовательности знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова.



— Видели хоть раз, чтобы кто-то из его бойцов приводил Абдулманапа в ярость?

— На Хабиба он никогда не злился. На Абубакара — да. На Умара — да. Вот, кстати, один раз Абдулманап мощно отчитал Умара. Не знаю, что там произошло, но я захожу в зал и вижу, как Манап просто рычит на Умара.

Он реально грыз и рвал его последующие минут 20: «Аа! А-а-а! А-А-А!» Я не понимал, о чем они говорят, но попытался по-тихому смыться из зала: «О'кей, зайду-ка сюда попозже». Манап был таким, он не распускал бойцов, сразу расправлялся с ними в случае чего. В прошлом году мы катались на гидроциклах, все шло очень весело, тут на берег вылетает Манап и громовым голосом начинает кричать на Умара! Оказывается, тот увлекся, начал делать какие-то рискованные повороты, и Манап посчитал это непрофессионализмом. «Все на берег, живо! Умар, что ты делаешь? Ты профессионал или кто? Как ты будешь кормить семью, если убьешься здесь?!» И он выгнал всех нас из воды.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по различным видам спорта. Он скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет.

24-лений Умар Нурмагомедов (13-0) в среду дебютировал в UFC — он победил Сергея Морозова из Казахстана удушающим приемом во втором раунде.

(Никита Горшенин)

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