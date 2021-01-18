Порье перед боем с Макгрегором заявил, что он мог победить Нурмагомедова

Американский боец Дастин Порье перед поединком с ирландцем Конором Макгрегором рассказал о его поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Их бой состоялся 7 сентября 2019 года. Нурмагомедов одержал победу над Порье удушающим приемом в третьем раунде.

«Как победить Хабиба? Не знаю. Никому этого пока не удалось, — приводит слова Порье «Рен ТВ». — Победа была близка. Очень плотная «гильотина», но я допустил пару маленьких ошибок. Но отдаю должное ему, он проделал огромную работу, чтобы выбраться из захвата. На этом уровне роль маленькой ошибки огромна.

Не знаю, закончил ли он карьеру. Понятия не имею, что у него сейчас там за ситуация с продолжением карьеры".

Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января (24 января по московскому времени) на UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ). 32-летний ирландец одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. У 31-летнего американца 26 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.