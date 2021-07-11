Боец легкого веса UFC Дастин Порье рассказал, как на него повлияли все слова Конора Макгрегора перед боем.

«Я не понимаю наверняка, зачем он все это говорит. Возможно, хочет накрутить себя до нужного состояния, возможно, ему нужно это, чтобы войти в роль. Возможно, он просто плохой человек. Но в этот раз весь этот трешток он точно вел для себя, а не меня. Я никак не был задет, даже моя жена сказала, что я был крепок, как скала», — сказал Порье на пресс-конференции.

В главном событии вечера на UFC 264 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом (травма лодыжки).