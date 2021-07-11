Бокс/ММА
Порье – Макгрегор
Новости
Статьи Все материалы
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Порье – Макгрегор

Порье — о трештоке Конора : «Возможно, он просто плохой человек»

10:10
Дастин Порье и Конор Макгрегор. Фото UFC.com
Дастин Порье и Конор Макгрегор. Фото UFC.com
Теги:

Боец легкого веса UFC Дастин Порье рассказал, как на него повлияли все слова Конора Макгрегора перед боем.

«Я не понимаю наверняка, зачем он все это говорит. Возможно, хочет накрутить себя до нужного состояния, возможно, ему нужно это, чтобы войти в роль. Возможно, он просто плохой человек. Но в этот раз весь этот трешток он точно вел для себя, а не меня. Я никак не был задет, даже моя жена сказала, что я был крепок, как скала», — сказал Порье на пресс-конференции.

В главном событии вечера на UFC 264 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом (травма лодыжки).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

Читайте также

Месси после победы в Кубке Америки: не сдержал слезы, смеялся с Неймаром, танцевал в раздевалке
«Мы живем в эпоху возрождения Кокорина!» Как Манчини разбудил главного таланта России своего поколения
Похороны лепрекона. Макгрегор обещал, что Порье вынесут на носилках, — но вынесли его самого
Сборная Аргентины обыграла Бразилию и победила в Кубке Америки впервые с 1993 года
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд