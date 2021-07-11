Макгрегор прибыл на бой UFC 264 против Порье
06:00
Ирландский боец Конор Макгрегор прибыл на поединок турнира UFC 264 против американца Дастина Порье.
Турнир UFC 264 проходит в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (США). Третий поединок Порье — Макгрегор станет главным событием турнира.
??? ??? makes his entrance.— UFC (@ufc) July 11, 2021
[ @TheNotoriousMMA | #UFC264 | LIVE on E+ PPV: https://t.co/DZxtGSW1O2 ] pic.twitter.com/NsSxSIjytD
Ранее на бой прибыл Дастин Порье.
Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.
Макгрегор — Порье: где смотреть прямую трансляцию и кто фаворит
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