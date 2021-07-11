Макгрегор прибыл на бой UFC 264 против Порье

Ирландский боец Конор Макгрегор прибыл на поединок турнира UFC 264 против американца Дастина Порье.

Турнир UFC 264 проходит в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (США). Третий поединок Порье — Макгрегор станет главным событием турнира.

Ранее на бой прибыл Дастин Порье.

Основной кард UFC 264 стартует в 5.00 (мск), поединок Макгрегора и Порье начнется около 7.30-8.00. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

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