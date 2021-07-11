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Куницкая проиграла Альдане на UFC 264

06:04
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Россиянка Яна Куницкая проиграла мексиканке Ирене Альдане на UFC 264 в Лас-Вегасе. Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде — рефери остановил бой после нокдауна и серии ударов в партере.

31-летняя Куницкая в ММА одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

У 33-летней Альданы стало 13 побед в ММА при 6 поражениях.

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Порье – Макгрегор: главный бой UFC 264, новости, обзор, видео, прямая трансляция, реакция

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