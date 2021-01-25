Ирландский боец UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции после поражения от американца Дастина Порье ответил на слова Хабиба Нурмагомедова.

Россиянин после поединка написал в Twitter: «Вот что бывает, когда меняешь команду, спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, спаррингуясь вместо этого с маленькими детьми, оторванными от реальности».

По словам Макгрегора, у него все та же команда, и он ее не менял. А твит показывает, как утверждает Макгрегор, неуважение и истинный характер человека. Кроме того, ирладец предложил Хабибу вернуться в октагон.

«Он сам думает возвращаться или нет? Что он будет делать против лоу-киков ниже колена сам? Ты либо возвращаешься либо нет — определись, — отметил ирландец. — Если хочешь выразить неуважение, то — давай вернись в клетку сам и подерись со мной. Я здесь».

Напомним, что на UFC 257 Порье победил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. Конор после боя ходил с костылем и жаловался на лоукики соперника.

(Никита Горшенин)