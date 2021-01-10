Макгрегор опубликовал устрашающее фото перед боем с Порье
10 января 2021, 20:56
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в Instagram новое фото накануне поединка против Дастина Порье.
Ирландец после тренировки в спортзала похвастался идеальным телом и игрой мышцами.
«Рожденный для этого», — подписал публикацию Макгрегор.
Поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
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