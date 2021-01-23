Макгрегор и Порье обменялись любезностями на дуэли взглядов

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье успешно прошли официальное взвешивание перед боем в легкой категории на турнире UFC 257 в Абу-Даби. Потом бойцы провели дуэль взглядов.

— Сделаем это для них. Сделаем это, — напутствовал соперника Макгрегор.

— Сделаем. Я гарантирую, — поддержал его Порье.

Conor McGregor: Let's do it for them, Let's do it.

Dustin Poirier: We will. I guarantee it.@TheNotoriousMMA and @DustinPoirier plan to put on a show for the fans at #UFC257 ? (via @ufc) pic.twitter.com/wXpbI6yUTH — ESPN MMA (@espnmma) January 22, 2021

Бой между Макгрегором и Порье пройдет 24 января в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257. Эта встреча станет для них уже второй. Впервые они встретились в 2014 году, тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

32-летний Макгрегор имеет рекорд 22-4, ирландец — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе.

32-летний Порье имеет рекорд 26-6, еще один поединок был признан несостоявшимся, американец был временным чемпионом в легком весе.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.