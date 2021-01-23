Макгрегор и Порье обменялись любезностями на дуэли взглядов
Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье успешно прошли официальное взвешивание перед боем в легкой категории на турнире UFC 257 в Абу-Даби. Потом бойцы провели дуэль взглядов.
— Сделаем это для них. Сделаем это, — напутствовал соперника Макгрегор.
— Сделаем. Я гарантирую, — поддержал его Порье.
Бой между Макгрегором и Порье пройдет 24 января в Абу-Даби в рамках турнира UFC 257. Эта встреча станет для них уже второй. Впервые они встретились в 2014 году, тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
32-летний Макгрегор имеет рекорд 22-4, ирландец — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе.
32-летний Порье имеет рекорд 26-6, еще один поединок был признан несостоявшимся, американец был временным чемпионом в легком весе.
Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.
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