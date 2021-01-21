Хавьер Мендес: «Хабиб сможет держать пиковую форму до 35-36 лет»

Чемпион UFC в легком весе 32-летний Хабиб Нурмагомедов смог бы держать пиковую форму еще 3-4 года. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал его тренер Хавьер Мендес.



— Вы могли бы назвать Хабиба атлетическим фриком? Вот есть Йоэль Ромеро. Атлет-статуя от природы. Хабиб атлетически на его уровне?

— С точки зрения внешнего вида он не атлетический фрик. Но когда он вцепляется в тебя, вот тогда он превращается во фрика. Атлетизм — это не внешняя мускулатура. Но по внутренней физической силе я ставлю Хабиба даже выше Ромеро.



Как он не может быть фриком, если он хватает людей, и они не могут вырваться? Просто не могут отцепиться от него! Хабиб — атлетический фрик даже с учетом того, что он так не выглядит внешне.

— Если бы Хабиб продолжил карьеру, сколько еще боев он смог бы сохранять свою пиковую силу?

— До 35-36 лет. Потом он бы стал замедляться. Даже в 36 можно еще бить всех подряд, но ты уже точно не будешь лучше себя, к примеру, 34-летнего, не будешь пиковой версией себя.

Нурмагомедов провел последний бой 24 октября прошлого года, победив Джастина Гэтжи. После этого он объявил о завершении карьеры, остановившись на рекорде 29 побед, 0 поражений. (Никита Горшенин)



Полную версию интервью с Хавьером Мендесом можно прочитать здесь