Хабиб: «С Конором я дрался слишком злым и эмоциональным. Это ошибка»
22:50
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о бое с Конором Макгрегором. Бой состоялся в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года, Хабиб победил в четвертом раунде болевым приемом и получил титул чемпиона UFC.
«Я не люблю наносить соперникам ущерб, делать им больно. Лучше просто усыпить. С Конором? Там да, хотел дать ему ущерб. И это была моя ошибка. Когда ты дерешься слишком зло, ты устаешь.
Нельзя драться злым, эмоциональным. Я очень хотел его наказать, нанести ущерб. Бил, бил, бил, но потом резко остановил себя: «Надо успокоиться» — сказал Нурмагомедов на ютуб-шоу Dana White: Lookin' For a Fight.
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