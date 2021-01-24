Евлоев победил Ленца на турнире UFC 257

Российский боец UFC Мовсар Евлоев одержал победу в промежуточном весе над американцем Ником Ленцем на турнире UFC 257.

Победу раздельным решением одержал Евлоев. Для Евлоева эта победа стала четвертой подряд в UFC.

В главном поединке турнира сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.