Евлоев победил Ленца на турнире UFC 257
04:06
Российский боец UFC Мовсар Евлоев одержал победу в промежуточном весе над американцем Ником Ленцем на турнире UFC 257.
Победу раздельным решением одержал Евлоев. Для Евлоева эта победа стала четвертой подряд в UFC.
В главном поединке турнира сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.
Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю