Дэн Хукер: «Не хочу попасть под трешток Конора. Он может выбросить тебя в урну одной строчкой»

6-й номер рейтинга легкого веса UFC Дэн Хукер поделился ожиданиями от грядущей пресс-конференции к UFC 257 с участием Конора Макгрегора.

«Честно говоря, я большой фан ММА, поэтому для меня это какой-то сюр, что я буду сидеть рядом со всеми этими ребятами на одном мероприятии. Я не из тех, кто приносит на такие конференции отрепетированные строчки, готовит их стоя перед зеркалом. Буду вести себя естественно, принимать все как есть. 99 процентов внимания будет к Конору — все будут ждать, что он скажет или сделает.

Я считаю, что рядом с Конором ты должен быть начеку. Потому что никому бы не хотелось нарваться на «Кто, б***, этот парень?» (как это было со Стивенсом) или что-то в этом духе. Конор может выбросить тебя в урну одной строчкой«, — сказал Хукер в интервью The MacLife.

Пресс-конференция к UFC 257 с участием Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чэндлера и Дэна Хукера пройдет 21 января.