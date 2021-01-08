Дастин Порье: «Хочу, чтобы мы с Конором истекали кровью с первой минуты боя»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье поделился планом на бой против Конора Макгрегора.

«Если мы говорим о геймплане, я хочу, чтобы мы оба истекали кровью и страдали с самого начала боя. В таком состоянии быстро станет ясно, кто из нас настоящий боец. Более того, я хочу, чтобы мы оба начали истекать кровью с самой первой минуты поединка. И вот тогда мы посмотрим, кто реально хочет находиться дальше в этой клетке, а кто нет. Я знаю, что я — хочу. И мне будет интересно узнать, захочет ли он», — сказал Порье на подкасте Theo Von.

Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января на UFC 257.