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Дастин Порье: «Хочу, чтобы мы с Конором истекали кровью с первой минуты боя»

8 января 2021, 12:15
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье поделился планом на бой против Конора Макгрегора.

«Если мы говорим о геймплане, я хочу, чтобы мы оба истекали кровью и страдали с самого начала боя. В таком состоянии быстро станет ясно, кто из нас настоящий боец. Более того, я хочу, чтобы мы оба начали истекать кровью с самой первой минуты поединка. И вот тогда мы посмотрим, кто реально хочет находиться дальше в этой клетке, а кто нет. Я знаю, что я — хочу. И мне будет интересно узнать, захочет ли он», — сказал Порье на подкасте Theo Von.

Поединок Макгрегора и Порье пройдет 23 января на UFC 257.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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