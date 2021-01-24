Американский боец Майкл Чендлер, победивший новозеландца Дэна Хукера в со-главном бою турнира UFC 257 в легком весе, заявил, что смог бы победить Хабиба Нурмагомедова. По его словам, российский чемпион UFC не выше уровнем.

«Не веди себя так, как будто твой уровень выше моего. Обещаю, я похороню этого парня. Однако он чемпион не просто так, — отметил Чендлер на пресс-конференции. — Он заслужил того, чтобы отплыть к закату. Когда стареешь и теряешь форму, это другое. Хотя все звезды и чемпионы — возрастные бойцы. но повторю, если он будет со мной драться, то у него будет не 30-0, а 29 и Чендлер».

Напомним, что после сегодняшнего поединка на UFC 257 Чендлер вызвал на бой Хабиба, который завершил карьеру с рекордом 29-0.

«И Хабиб, если ты надумаешь вернуться, чтобы сделать 30-0, то я жду тебя, побей меня. Если ты сможешь, то бог тебе в помощь. Увидимся на вершине», — заявил Чендлер.