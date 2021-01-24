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Царукян победил Фреволу на турнире UFC 257

06:13

Российский боец Арман Царукян победил американца Мэтта Фреволу в промежуточном весе на турнире UFC 257.

Царукян одержал победу единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала третьей подряд в UFC.

В предварительном карде турнира UFC 257 состоялось еще три поединка. Американец Брэд Тавареш победил Антонио Карлоса Джуниора в среднем весе (единогласное решение судей), американка Джулианна Пенья выиграла у соотечественницы Сары Макменн в легчайшем весе (удушающий прием), а поляк Марчин Прахно выиграл у американца Халила Роунтри в полутяжелом весе (единогласное решение судей).

В главном поединке турнира сойдутся Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Два главных боя турнира UFC 257 в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию шоу на «Бойцовском острове» с боем между Макгрегором и Порье.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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