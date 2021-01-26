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Бой Макгрегора и Порье собрал 1,6 миллиона платных трансляций

16:43
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На бой Конора Макгрегора и Дастина Порье на UFC 257 было продано 1,6 миллиона платных трансляций, сообщает в своем Twitter журналист Майк Бон. Это третий результат в истории UFC.

24 января ирландец проиграл нокаутом во втором раунде, хотя в первом раунде имел явное преимущество и выиграл Порье по очкам.

После боя Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру и хочет провести в этом году еще несколько боев.

Это был второй поединок между Порье и Макгрегором: первый состоялся в 2014 году, Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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