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Сегодня, 14:45

Юсуфа Раисова оштрафуют за перевес перед боем с Матмуратовым

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец ACA Юсуф Раисов будет оштрафован за проваленную весогонку перед поединком против Александра Матмуратова на турнире АСА 165. Раисов не смог уложиться в лимит легкой весовой категории.

«На процедуре взвешивания боец показал лишние 550 граммов. За превышение до 1 кг он оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника, который успешно сделал вес», — сказал президент ACA Алексей Яценко, слова которого приводит пресс-служба.

Поединок Раисова против Матмуратова пройдет 3 ноября в Санкт-Петербурге. В главном событии вечера Мехди Дакаев встретится с Хердесоном Батистой — оба успешно прошли взвешивание.

Александр Матмуратов
Юсуф Раисов
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