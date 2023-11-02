Юсуфа Раисова оштрафуют за перевес перед боем с Матмуратовым

Боец ACA Юсуф Раисов будет оштрафован за проваленную весогонку перед поединком против Александра Матмуратова на турнире АСА 165. Раисов не смог уложиться в лимит легкой весовой категории.

«На процедуре взвешивания боец показал лишние 550 граммов. За превышение до 1 кг он оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника, который успешно сделал вес», — сказал президент ACA Алексей Яценко, слова которого приводит пресс-служба.

Поединок Раисова против Матмуратова пройдет 3 ноября в Санкт-Петербурге. В главном событии вечера Мехди Дакаев встретится с Хердесоном Батистой — оба успешно прошли взвешивание.