ACA 165: время начала и где смотреть трансляцию турнира

Турнир по смешанным единоборствам ACA 165 начнется в 16.40 мск 3 ноября

3 ноября в городе Санкт-Петербург пройдет турнир по смешанным единоборствам ACA 165. Мероприятие пройдет в пятницу на территории КСК «Арена». Начало — в 16.40 по московскому времени.

В главном поединке подерутся представители легкой весовой категории — россиянин Мехди Дакаев и бразилец Хердесон Батиста. Их бой начнется примерно в 23.00 мск.

Следить за ключевыми событиями турнира АСА 165 можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажет в прямом эфире видеотрансляцию АСА 165. Начало — в 21.00.

28-летний Дакаев в ММА одержал 15 побед при двух поражениях. На счету 31-летнего Батисты — 19 побед и шесть поражений.

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