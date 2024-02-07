Юсуф Раисов: «Не буду дружить с тем, кому проиграл»

Российский боец Юсуф Раисов (21-3) рассказал, что он уважает Эдуарда Вартаняна (25-4), но не хочет заводить дружеские отношения.

«Я всегда говорил: если тот, кого я выиграл, хочет со мной дружить, я с ним буду дружить, сам навязываться я не собираюсь. Но если кто-то выиграл у меня, такие [дружеские] отношения я с ним иметь не собираюсь, пока реванш не будет или пока мы карьеру не завершим. Я Эдика [Вартаняна] уважаю. Он отправил мне фотографию своего МРТ и написал: «Ты мне, кстати, ребро сломал в клинче». И я ему в шутку отвечаю: «Не могу не радоваться этой фотографии». У меня есть уважение, но дружить с оппонентами я не собираюсь. Я надеюсь, что у нас [с Вартаняном] будет реванш», — сказал Раисов в подкасте Асланбека Бадаева.

Раисов в прошлом бою одолел Александра Матмуратова (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 3 ноября 2023-го на ACA 165 в Санкт-Петербурге.