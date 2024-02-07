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7 февраля, 12:22

Юсуф Раисов: «Нам сегодня нужны не спортсмены, а врачи и преподаватели»

Давид Хачатрян
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Российский боец Юсуф Раисов (21-3) считает, что в спорт нужно идти не ради завоевания уважения, а ради желания конкурировать и побеждать.

«Сегодня у нас очень много спортсменов, нам больше и не надо. У нас есть много хороших ребят, которые могут сделать результат. Нам сегодня нужны врачи, преподаватели — вот такие люди нам нужны. Возьмем Хабиба, самую большую звезду. Когда он общается с религиозными деятелями, [видно] как он сильно их уважает. Если хотите добиться к себе уважения, не нужно делать это через спорт. В спорт нужно идти, чтобы конкурировать, выступать, побеждать», — сказал Раисов в подкасте Асланбека Бадаева.

Раисов в прошлом бою одолел Александра Матмуратова (15-6) единогласным решением судей. Бой состоялся 3 ноября 2023-го на ACA 165 в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=axdemjmxk4Q
Юсуф Раисов
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