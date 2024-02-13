Вице-президент АСА Бадаев заявил, что готов бесплатно побороться с Сульяновым

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, на какой площадке может пройти его схватка по грэпплингу против главы Hardcore Анатолия Сульянова.

«Я очень люблю площадку ACB JJ. В прошлом году я отборолся на всех пяти стартах этой лиги. Три этапа я выиграл, на одном стал вторым, а на одном меня дисквалифицировали. Вице-президенту лиги АСА скидок не делают. Нужно сделать предложение президенту ACB JJ Заурбеку Хасиеву. Если это противостояние медийно будет интересно лиге, можно было бы побороться там. Но вопрос в том, кто будет платить гонорары, захочет ли Заурбек тратиться на это действо, устроят ли эти гонорары Анатолия Сульянова. Если это будет проходить на площадке ACB JJ, я готов побороться бесплатно. Более того, я буду максимально продвигать эту схватку. Но наша схватка с Анатолием может не вписаться в формат лиги ACB JJ. Тогда придется искать другую площадку», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее на конференции AMC Fight Nights перед поединком Александра Сарнавского и Магомеда Сулумова Сульянов предложил Бадаеву провести схватку по грэпплингу.