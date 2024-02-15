Мусалов: «Я строю карьеру потихоньку, а Асбаров хочет сорвать куш»

Боец «Нашего Дела» Хайбула Мусалов считает, что Сослан Асбаров рискует, вызывая на поединок по ММА чемпиона АСА Евгения Гончарова.

«То, что делаю в ММА я, и то, что делает Асбаров, — разные вещи. Я строю карьеру потихоньку, а Сослан хочет куш сорвать. Рискует парень. Риск, думаю, будет оправдан. Если он победит Гончарова, то мы все будем рады, если проиграет — хорошо заработает. Сослан сможет показать больше, если задержится в индустрии», — цитирует Мусалова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Асбаров в интервью «СЭ» заявил, что хочет заработать больше 250 тысяч долларов за возможный бой по правилам ММА с Гончаровым, который за свою профессиональную карьеру одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.