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15 февраля, 17:16

Мусалов: «Я строю карьеру потихоньку, а Асбаров хочет сорвать куш»

Алина Савинова
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Боец «Нашего Дела» Хайбула Мусалов считает, что Сослан Асбаров рискует, вызывая на поединок по ММА чемпиона АСА Евгения Гончарова.

«То, что делаю в ММА я, и то, что делает Асбаров, — разные вещи. Я строю карьеру потихоньку, а Сослан хочет куш сорвать. Рискует парень. Риск, думаю, будет оправдан. Если он победит Гончарова, то мы все будем рады, если проиграет — хорошо заработает. Сослан сможет показать больше, если задержится в индустрии», — цитирует Мусалова MMA.Metaratings.ru.

Ранее Асбаров в интервью «СЭ» заявил, что хочет заработать больше 250 тысяч долларов за возможный бой по правилам ММА с Гончаровым, который за свою профессиональную карьеру одержал 21 победу и потерпел 3 поражения.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Гончаров
ММА
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