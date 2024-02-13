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Тимур Валиев подерется с Александром Подлесным 9 марта на ACA 172

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Тимур Валиев (18-3) проведет первый бой в ACA с украинцем Александром Подлесным (21-8). Бой состоится в рамках легчайшего веса 9 марта на ACA 172 в Москве, сообщает лига.

Валиев тренировался в известном клубе Jackson Wink MMA и выступал в UFC и в The Ultimate Fighter. В UFC Валиев провел три поединка, проиграв лишь один единогласным решением судей. В 2023-м россиянин выступал на The Ultimate Fighter, где выиграл у Тревора Уэллса (8-4) единогласным решением судей и проиграл Брэду Катоне (13-2) раздельным решением судей.

Подлесный идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Алимардана Абдыкаарова (20-8) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 сентября 2023-го на ACA 163 в Минске, Белоруссия.

Александр Подлесный
Тимур Валиев
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