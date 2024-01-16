В ACA сообщили, что бой между Исмаиловым и Токовым привлекает внимание

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал о поединке между бойцами Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым, который состоится 9 марта на турнире ACA 172.

«В бою с Токовым были вопросы. Магомед начал доминировать в борьбе, хотя это было самое начало поединка, и попался на кимуру, – приводит слова Бадаева Metaratings.ru. – Да, Анатолий мог выиграть и без этой кимуры. Он мог найти другой способ. Но по тому, что мы имеем, можно сказать, что это была досадная оплошность. Пусть Исмаилов постарается ее исправить, а Токов не даст это сделать.

Анатолий вырос и медийно, и как боец. Прошел путь в ACB и на мировых аренах. Этот бой привлекает внимание. Токов пока на контракте с Bellator. Исмаилов находится в статусе свободного художника. Он обладает именем и не привязывает себя к определенному промоушену. Какой смысл подписывать бойца, который будет постоянно ограничивать работу организации тем, что он не дерется с мусульманами? Это не значит, что там контракт заключен на один поединок. Ни в коем случае. Мы эту информацию не озвучиваем. И это не означает, что после этого поединка Исмаилов и Токов проведут следующие бои за пределами ACA. Эту работу предстоит выполнить. Сейчас она не так важна. У нас есть принципиальный реванш».

Соперники встречались в 2013 году. Токов победил болевым приемом в первом раунде.

Ранее Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на бой Токова и Исмаилова.