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Сегодня, 05:58

Исмаилов отреагировал на реванш с Токовым

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) рад, что спустя 10 лет с момента первого боя с Анатолием Токовым (29-3) он может взять реванш.

«Больше десяти лет прошло, так долго мне еще никто не отказывал. Спустя столько времени Анатолий Токов так и не сказал мне «да» , но он сказал «да» одной из лучших лиг в мире — ACA. Пришло время встретится не во сне, а в клетке. Пусть победит сильнейший и каждый вернется домой без травм, а синяки — это мелочи», — написал Исмаилов в соцсетях.

Исмаилов и Токов должны подраться на юбилейном турнире ACA в марте.

Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
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