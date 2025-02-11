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Титульный бой Гончарова и Вахаева перенесен

Камила Абдурахманова
корреспондент

Поединок между чемпионом ACA в тяжелом весе Евгением Гончаровым и претендентом на титул Алиханом Вахаевым не состоится на турнире ACA 184, как было запланировано, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Бой между спортсменами решено перенести на более позднюю дату. Отметим, что Гончаров отобрал у Вахаева чемпионский титул в марте 2023 года. После этого Евгений стал победителем Гран-при ACA в тяжелом весе.

Напомним, что изначально реванш Евгения Гончарова и Алихана Вахаева был запланирован на 22 февраля на турнире ACA 184. Вскоре после анонса турнир перенесли на неделю вперед. В смешанных единоборствах у Гончарова 22 победы и 3 поражения, а еще 1 его бой признан несостоявшимся. Вахаев имеет в своем активе 14 побед и 3 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Алихан Вахаев
Евгений Гончаров
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