Бывший чемпион ACA Борисов подписал новый контракт с лигой

Бывший чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов подписал новый контракт с организаций. Спортсмен проведет в лиге три поединка.

Как сообщил MMA.Metaratings.ru Борисов, следующий бой он хотел бы провести в мае.

Предыдущий контракт бойца с ACA завершился в декабре прошлого года, когда он одержал победу над Гогой Шаматавой. Вскоре после этого 39-летний боец и руководство лиги высказали желание продолжить сотрудничество.

На счету 39-летнего Борисова 27 побед, семь поражений и одна ничья. Он стал чемпионом лиги, победив нынешнего президента организации Магомеда Бибулатова, а затем защитил титул в бою с Рустамом Керимовым и уступил пояс в поединке с Павлом Витруком.