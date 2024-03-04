Бой Токова и Исмаилова отложен из-за травмы Магомеда

Бой российских средневесов Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова, запланированный на 9 марта в турнире ACA 172 в Москве, будет перенесен, сообщил основатель ACA Майрбек Хасиев.

Причиной стала травма, полученная Исмаиловым во время подготовки. Хасиев заявил, что ACA сделает все, чтобы провести этот бой в этом году.

Турнир ACA 172 пройдет в Москве 9 марта. В главном бою за титул чемпиона в наилегчайшем весе встретятся Курбан Гаджиев и Биберт Туменов.

Первый бой Исмаилова и Токова состоялся в мае 2013 года в турнире M-1 Challenge 39. В этом поединке Анатолий одержал победу болевым приемом в первом раунде.

На счету Исмаилова 18 побед и 3 поражения. У Токова 31 победа и 3 поражения.