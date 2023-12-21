Бадаев: «Резников — Багов — максимально непредсказуемый для меня бой»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от поединка между Артемом Резниковым и Али Баговым на турнире ACA 168.

«Не вижу явного фаворита. Нам предстоит принципиальная борцовская схватка. Борьба будет решать многое. Доминировать будет тот, кто первым переведет. Нюанс в том, что предстоит пять раундов. Максимально непредсказуемый для меня бой. Вижу несколько сценариев. Как Багов идет вперед, переводит и контролирует. Так же и Резников. Кто первый начнет атаку или кто первый сконтрит. Много вариантов. Самое главное — психологический аспект, чтобы они не перегорели. У них был конфликт, есть история, которую развивают на всех площадях. Встреча в Махачкале и так далее. Не перегорят — 50 на 50», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

24 декабря на турнире АСА 168 Багов проведет поединок против Резникова в рамках 1/4 финала Гран-при АСА в легком весе. На счету Багова 32 победы и 11 поражения, а в активе Резникова 24 победы и семь поражений.