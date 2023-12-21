Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 19:59

Бадаев: «Резников — Багов — максимально непредсказуемый для меня бой»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от поединка между Артемом Резниковым и Али Баговым на турнире ACA 168.

«Не вижу явного фаворита. Нам предстоит принципиальная борцовская схватка. Борьба будет решать многое. Доминировать будет тот, кто первым переведет. Нюанс в том, что предстоит пять раундов. Максимально непредсказуемый для меня бой. Вижу несколько сценариев. Как Багов идет вперед, переводит и контролирует. Так же и Резников. Кто первый начнет атаку или кто первый сконтрит. Много вариантов. Самое главное — психологический аспект, чтобы они не перегорели. У них был конфликт, есть история, которую развивают на всех площадях. Встреча в Махачкале и так далее. Не перегорят — 50 на 50», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

24 декабря на турнире АСА 168 Багов проведет поединок против Резникова в рамках 1/4 финала Гран-при АСА в легком весе. На счету Багова 32 победы и 11 поражения, а в активе Резникова 24 победы и семь поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Артем Резников
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резников: «Сомневаюсь, что Шлеменко пойдет в ACA, но в дальнейшем будущем вполне возможно бой состоится»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости