Лига ACA не стала увольнять бойца, принявшего участие в перестрелке

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев сообщил, что лига не разрывала отношений с Абубакаром Местоевым, который стал участником перестрелки в прошлом году и получил ранение.

«Спрашивал о состоянии Местоева. Мой близкий друг разговаривал с его отцом. Он лечится и находится в стадии восстановления. Никто его не увольнял. Он — боец лиги ACA, но недоступен сейчас. Речь не идет о том, чтобы биться в ACA или ММА, речь идет о возвращении здоровья. Он восстанавливается, и только это сейчас имеет значение. Об остальном мы не думаем. В любом случае, его никто не увольнял», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

В результате перестрелки 18 сентября 2024 года в Москве среди пострадавших оказались четверо представителей единоборств: Абубакар Местоев, Умар Чичаев, Рашид Кодзев и Ислам Эльмурзаев (Цечоев).