Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 02:52

Лига ACA не стала увольнять бойца, принявшего участие в перестрелке

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев сообщил, что лига не разрывала отношений с Абубакаром Местоевым, который стал участником перестрелки в прошлом году и получил ранение.

«Спрашивал о состоянии Местоева. Мой близкий друг разговаривал с его отцом. Он лечится и находится в стадии восстановления. Никто его не увольнял. Он — боец лиги ACA, но недоступен сейчас. Речь не идет о том, чтобы биться в ACA или ММА, речь идет о возвращении здоровья. Он восстанавливается, и только это сейчас имеет значение. Об остальном мы не думаем. В любом случае, его никто не увольнял», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

В результате перестрелки 18 сентября 2024 года в Москве среди пострадавших оказались четверо представителей единоборств: Абубакар Местоев, Умар Чичаев, Рашид Кодзев и Ислам Эльмурзаев (Цечоев).

Сотрудники полиции. Ингушский боец ММА Местоев, раненный во время стрельбы в офисе Wildberries, перенес операцию
Источник: MMA.Metaratings.ru
Абубакар Местоев
ММА
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Два крупнейших трансфера под угрозой срыва. Что происходит в «Спартаке»
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бадаев: «Не вижу причин не предложить новые контракты Борисову и Гончарову»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости