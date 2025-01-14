Бадаев: «Не вижу причин не предложить новые контракты Борисову и Гончарову»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил о желании продлить контракты с бойцом легчайшего веса Олегом Борисовым и тяжеловесом Евгением Гончаровым.

«Предложения будут сделаны. Мы хотим сохранить этих бойцов. Это наши топы и ветераны. У нас есть период эксклюзивных переговоров. Есть период, когда мы можем перебить предложение других лиг. Гончаров и Борисов важны для лиги. Это значимая часто в истории организации. Один действующий, другой бывший чемпионы. Оба дерутся зрелищно и обладают серьезным именем в российских ММА. Не вижу причин не предложить им новые контракты», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

38-летний Евгений Гончаров (22-3) проведет свой последний бой по контракту 22 февраля на турнире ACA 184 против Алихана Вахаева (14-3). 39-летний Олег Борисов (27-7) уже провел свой последний поединок в рамках соглашения с лигой, одержав победу единогласным решением судей над Гогой Шаматавой (21-13) на турнире ACA 182 15 декабря 2024 года.